Виктор Орбан делает визиты

Natalija Osminina

Орбан поехал для того, чтобы поставить в известность Зеленского, что его бывшие кураторы уже не у дел. Власть взяли другие глобалисты. И они делят Европу. И Зеленский им в том мешает. Ватикан строит свой проект "Интермариум" ("Междуморье") с центром в Будапеште. Восточную Европу отдают России, западную - Великобритании. Украину тоже делят. Восточную часть отдают России. А Орбан забирает свою часть Украины- Закарпатье Польша придет за своей.