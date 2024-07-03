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  • Natalija Osminina
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    скоро эти банды начнут действовать по отмашке из за бугра устроят резню по хлеще 90х в тайчикистоне и ужбекистоне , н...И все-таки готовя...

Виктор Орбан делает визиты

Виктор Орбан делает визиты

Гений про злодейства А чего это Виктора Орбана понесло в Киев, скажите мне? Нашел место для променада, прости Господи.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Орбан  поехал для того, чтобы поставить в известность Зеленского, что его бывшие кураторы уже не у дел. Власть взяли другие глобалисты. И они делят Европу. И Зеленский им в том мешает.   Ватикан строит свой проект &quot;Интермариум&quot; (&quot;Междуморье&quot;) с центром в Будапеште. Восточную Европу отдают России, западную - Великобритании.   Украину тоже делят. Восточную часть отдают России. А Орбан забирает свою часть Украины- Закарпатье Польша придет за своей.
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