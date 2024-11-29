В Fortnite могут появится персонажи Tekken и Like a Dragon (Yakuza) Если верить инсайдеру Ник...

В Fortnite могут появится персонажи Tekken и Like a Dragon (Yakuza)Если верить инсайдеру Нику Бейкеру, то в первой главе нового шестого сезона Fortnite появятся персонажи из серий Tekken и Like a Dragon (Yakuza)Читать дальше → источник#Fortnite.