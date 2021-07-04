Происшествия

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В Астрахани две участницы организованной группы, занимавшиеся бесконтактным сбытом мефедрона, предстанут перед судом

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух 18-летних участниц организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.

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