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В Подмосковье мужчина напал на людей с ножом, выкрикивая религиозные лозунги

В Подмосковье мужчина напал на людей с ножом, выкрикивая религиозные лозунги

В последнее время в Московской области участились случаи насилия со стороны незнакомых людей. Последним инцидентом стало нападение на группу молодых людей, игравших в настольный теннис во дворе жилого комплекса в городе Красногорске.

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