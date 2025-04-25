В Москве презентовали музыкальный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. В «Новом Манеже» в Москве проходит презентация проекта «Музыка Победы», цель которого – с помощью музыки сохранить память о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и напомнить о неразрывной связи поколений.