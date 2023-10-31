Стало известно, каких игроков получила «Филадельфия» за Хардена

Стал известен полный пакет сделки по обмену Джеймса Хардена в «Клипперс». Сегодня стало известно, что «Филадельфия Сиксерс» и «Лос-Анджелес Клипперс» достигли соглашения об обмене в команду из Калифорнии Джеймса Хардена.