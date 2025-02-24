В Раде призвали Зеленского отказаться от участия в президентских выборах

Владимир Зеленский должен отказаться от участия в президентских выборах на Украине. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.
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