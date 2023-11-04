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«Надо громко кричать»: Россия могла получить ракеты из КНДР – экс-спикер Генштаба ВСУ 

«Надо громко кричать»: Россия могла получить ракеты из КНДР – экс-спикер Генштаба ВСУ 

Россия могла получить от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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