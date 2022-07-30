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Странные пещеры на Луне могут иметь температуру, достаточно комфортную для жизни человека

Странные пещеры на Луне могут иметь температуру, достаточно комфортную для жизни человека

Температура на Луне может варьироваться от нестерпимой жары до лютого мороза в зависимости от того, ночь это или день, но ученые считают, что там вполне могут быть укрытые ямы и пещеры, где температура вполне приемлема – независимо от времени суток.

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