Ирина Горовая показала своего любимого, очень похож на экс-мужа Потапа: "Тусовщик"

Бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая показала близкого человека Потапа и Горовую связывает богатое прошлое: помимо брака и рождения в 2008 году сына Андрея (единственного пока что ребенка певца), они еще основали вместе продюсерский центр.