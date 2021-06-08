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Ирина Горовая показала своего любимого, очень похож на экс-мужа Потапа: "Тусовщик"

Ирина Горовая показала своего любимого, очень похож на экс-мужа Потапа: "Тусовщик"

Бывшая жена рэпера Потапа Ирина Горовая показала близкого человека Потапа и Горовую связывает богатое прошлое: помимо брака и рождения в 2008 году сына Андрея (единственного пока что ребенка певца), они еще основали вместе продюсерский центр.

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