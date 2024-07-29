ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Глава Ессентуков пишет : "Вот это Человек с большой буквы! Под Ростовом парень остановил гумконвой с флагами России, Ставрополья и Ессентуков.
НАРОД РУССКОГО СОЛДАТА
Комментарии
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В
Владимир
Воины России. Честь, мужество, доблесть, любовь к Отчизне. Виват!!!
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10 час.
ИА
Ирина Александровна
И от меня спасибо.
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6 час.
Evgenija Palette
ВОЖДЕЙ БЫ ВАМ - ВАМ ПОД СТАТЬ! Цены бы стране не было!
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6 час.
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