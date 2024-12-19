Замглавы МТУИ Армении заявил о готовности к межрегиональному сотрудничеству с Россией

Ваче Тертерян рассказал о том, что в 2025 году пройдёт российско-армянский форум.В рамках видеоконференции заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян и заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач обсудили перспективы межрегионального сотрудничества.
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