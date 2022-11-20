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Овечкин без очков в 3 из 4 последних игр. У него 2 броска, 2 хита и «минус 1» за 20:49 с «Колорадо»

Александр Овечкин остался без очков в матче с «Колорадо». Капитан «Вашингтона» не отмечался результативными действиями в 3 последних играх сезона НХЛ из 4.

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