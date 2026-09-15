Противоречия между западными и восточными немцами не сглаживаются, а лишь усиливаются с каждым годом Людмила Николаева Фото: Ася Семичаевская/ТАСС Материал комментируют: Александр Камкин Вячеслав Тетёкин Одни из самых рьяных спонсоров Украины и признанные лидеры ненависти к России в Европе — действующие власти ФРГ, нашли «весомый» повод разорвать отношения с нашей страной.