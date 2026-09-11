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Царьград

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Новосибирский театр представит мюзикл «Высота» в марте 2027 года

Новосибирский театр представит мюзикл «Высота» в марте 2027 года

В Новосибирском музыкальном театре в марте 2027 года состоится премьера рок-мюзикла «Высота» по песням Сергея Нихаенко из ЛНР.

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