Новосибирский театр представит мюзикл «Высота» в марте 2027 года

В Новосибирском музыкальном театре в марте 2027 года состоится премьера рок-мюзикла «Высота» по песням Сергея Нихаенко из ЛНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дикие кабаны вышл...
- ВА Вэнс пригласил на...
- В Минске 18 октяб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым