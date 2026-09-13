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Курские новости

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Театр Российской армии вновь гастролирует в Курске

Театр Российской армии вновь гастролирует в Курске

Спектакль «Ретро» театра Российской армии в Курске поставил ударение в слове «Тускарь», а народная артистка РСФСР Алина Покровская впервые посетила город и отметила его чистоту и атмосферу.

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