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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» обыграли «Ванкувер» (5:3) при 12 бросках в створ. Это 2-й из наименьших результатов клуба в победных матчах

Клуб из Нью-Йорка одержал победу над «Кэнакс» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ при соотношении бросков в створ 12:39.

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