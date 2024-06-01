Известные новосибирцы впали в детство и массово сменили аватарки – узнайте, кто есть кто

Акция ко Дню защиты детей дошла до Новосибирской области. Жители Новосибирской области к Международному дню защиты детей сменили аватарки в социальных сетях – вместо современных фотографий теперь там детские фото.
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