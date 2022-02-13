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Эксперт о нахождении подлодки США в водах РФ: "Давление на Россию"

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев прокомментировал в беседе с РЕН ТВ новость о том, что 12 февраля в территориальных водах России в районе курильского острова Уруп была обнаружена американская подводная лодка.

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