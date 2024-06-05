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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Ювентуса» Жорже перешел в «Крузейро»

Бразильский клуб объявил, что достиг договоренности о трансфере нападающего – Жорже подпишет контракт на 5 лет.

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