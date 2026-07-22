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Царьград

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Tasnim: ВС США нанесли удар по острову Ларак близ Ормузского пролива

Tasnim: ВС США нанесли удар по острову Ларак близ Ормузского пролива

ВС США осуществили ракетный удар по иранскому острову Ларак у Ормузского пролива. Одновременно Корпус стражей Исламской революции сообщил об атаках на авиабазы в Иордании, уничтожив дроны и нанёс ущерб американским вертолётам.

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