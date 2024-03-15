OKX Ventures сотрудничает с Meson Network для расширения возможностей искусственного интеллекта

OKX Ventures объявила о своих инвестициях в Meson Network, что стало знаковым шагом для сектора искусственного интеллекта, подчеркнув растущую тенденцию сотрудничества между криптовалютными и децентрализованными сетевыми лидерами.
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