Сотрудники полиции в Ростовской области выявили хищение бюджетных средств в особо крупном размере

Сотрудники Межрайонного отдела № 5 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, реализуя оперативную информацию, задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
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