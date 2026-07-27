Бёрнэм пообещал передать Украине технологии РЭБ для защиты дронов

Британия снова меняет правила игры на поле боя, но на этот раз — не танками и не ракетами. Новый премьер Энди Бёрнэм, едва успев занять кресло, анонсировал передачу Украине технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) собственного производства.