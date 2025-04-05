«Папа был простым человеком»: старший сын Героя СССР Маресьева — о своей судьбе и об отце

Валерий Маресьев, первый сын легендарного советского лётчика Алексея Маресьева, в эксклюзивном интервью RT поделился своими воспоминаниями об отце и о его жизни после Великой Отечественной войны и рассказал о встрече с Юрием Гагариным.
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