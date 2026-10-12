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Банк России опустил официальный курс доллара

Банк России опустил официальный курс доллара

МОСКВА (ИА Реалист). Банк России установил официальный курс доллара на 13 октября 2026 года на уровне 83,9153 рубля.

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