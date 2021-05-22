Грозы и дожди задержатся в Украине, появился прогноз: каким областям не повезет

В большинство областей Украины вернется тепло и солнце, однако отдельные регионы останутся под влиянием атмосферного фронта с грозовыми дождями О том, что погода на большей части страны улучшится 22 мая, сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В большинство областей Украины вернется тепло и солнце, однако отдельные регионы останутся под влиянием атмосферного фронта с грозовыми дождями О том, что погода на большей части страны улучшится 22 мая, сообщили синоптики Укргидрометцентра.
Свежие комментарии