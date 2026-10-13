Reports: FIFA President Gianni Infantino received undisclosed $1.72M payment

FIFA President Gianni Infantino received an undisclosed payment of $1.72 million from the U.S.-based nonprofit entity that ran the 2026 World Cup.
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