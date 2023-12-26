Спасатели сняли ребёнка с дерева в Новосибирске

Десятилетний мальчик забрался наверх и не смог самостоятельно спуститься.Днём в понедельник, 25 декабря, спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска выезжали в Первомайский район, чтобы помочь 10-летнему мальчику слезть с дерева.
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