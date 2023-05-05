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Global Times: законопроект США о сдерживании Китая говорит о страхе потерять господство

Издательство Global Times заявило, что американский законопроект, который нацелен на сдерживание Китая, говорит о беспокойстве потерять господство.

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