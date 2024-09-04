Какой сегодня день: 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, отмечаетсяМеждународный день благотворительности. Его цель – привлечение внимания общественности к деятельности благотворительных организаций и отдельных лиц в преодолении нищеты и острых гуманитарных кризисов.
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