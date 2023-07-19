Ударом на удар: кассетные БЧ на высокоточном оружии большой дальности

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», у России на вооружении также имеются кассетные бомбы, они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее.
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