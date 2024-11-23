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Петербургский дневник

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Как Мойдодыр стал советским педиатром

Как Мойдодыр стал советским педиатром

О том, почему всем известное стихотворение Корнея Чуковского можно с полным правом считать образцовой пиар-компанией и гимном советской педиатрии, можно узнать на новой выставке в Военно-медицинском музее Необычная экспозиция «Азбука чистоты.

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