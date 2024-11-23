Как Мойдодыр стал советским педиатром

О том, почему всем известное стихотворение Корнея Чуковского можно с полным правом считать образцовой пиар-компанией и гимном советской педиатрии, можно узнать на новой выставке в Военно-медицинском музее Необычная экспозиция «Азбука чистоты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии