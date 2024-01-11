Нефть немного поднялась в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке Татьяна АрестоваЦены на нефть немного поднялись 11 января из-за опасений, связанных с нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке в связи с новыми атаками на сектор Газа и на суда в Красном море.