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Нефть немного поднялась в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке

Нефть немного поднялась в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке

Нефть немного поднялась в цене из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке Татьяна АрестоваЦены на нефть немного поднялись 11 января из-за опасений, связанных с нарастающим конфликтом на Ближнем Востоке в связи с новыми атаками на сектор Газа и на суда в Красном море.

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