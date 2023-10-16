Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

129 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    Вот интересно ,сколько земли российской в этот раз отошло китаю? Карту бы посмотреть,но не опубликуют.Путин заявил, что...
  • Александр Самбур
    с его то козлячим голосом ?SHAMAN заявил, чт...
  • Владимир Моргунов
    Какова численность министерства образования РФ ????? Уверен-там проблем с чинушами нет...А вот кадровых проблем школы...Возможность возвр...

Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта

Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта

Это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений, отметил президент Российские войска ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО, заявил Владимир Путин в интервью программе "Москва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх