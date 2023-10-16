Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта

Это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений, отметил президент Российские войска ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО, заявил Владимир Путин в интервью программе "Москва.
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