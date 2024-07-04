КФУ студентлары репортажы: хуҗабикә булырга хыялланучы абитуриент, плетариат өндәмәсе

Без, ягъни Казан Федераль университеты Журналистика һәм медиакоммуникацияләр югары мәктәбенең мультимедияле журналистика юнәлешенең 1 курс студентлары Юлай Низаев һәм Юлия Сабрекова остазыбыз Роман Бакановтан репортаж язарга бирем алган идек.
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