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  • Наталья Большунова
    Это что-то новенькое! А нельзя ли с переводом с татарского! Или это только для татар предназначено.КФУ студентлары р...
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КФУ студентлары репортажы: хуҗабикә булырга хыялланучы абитуриент, плетариат өндәмәсе

КФУ студентлары репортажы: хуҗабикә булырга хыялланучы абитуриент, плетариат өндәмәсе

Без, ягъни Казан Федераль университеты Журналистика һәм медиакоммуникацияләр югары мәктәбенең мультимедияле журналистика юнәлешенең 1 курс студентлары Юлай Низаев һәм Юлия Сабрекова остазыбыз Роман Бакановтан репортаж язарга бирем алган идек.

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Комментарии
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Наталья Большунова
Это что-то новенькое! А нельзя ли с переводом с татарского! Или это только для татар предназначено.
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