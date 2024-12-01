На портале проекта "Зима в Москве" появился раздел для столичного бизнеса

На портале проекта "Зима в Москве" появился специальный раздел для бизнеса. Столичные предприниматели смогут бесплатно получить новые возможности для продвижения товаров, узнать, как организовывать мероприятия на площадках города или выиграть грант за лучшее праздничное оформление витрин собственных заведений.