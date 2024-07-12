Власти выделили детям-сиротам жилье, требующее капремонта

Прокуратуре через суд пришлось добиваться, чтобы в трех домах был сделан капитальный ремонт. В Кыштовском районе Новосибирской области местные власти предоставили для проживания детям-сиротам дома, которые нуждаются в капитальном ремонте.
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