❗️🇺🇦Момент прилет по позиции противника на одном из направлений СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Снаряд #Прилет #СВО.
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❗️🇺🇦Момент прилет по позиции противника на одном из направлений СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #ВСРФ #Снаряд #Прилет #СВО.
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