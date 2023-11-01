Сберсбой: пользователи не могут зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перевести деньги или оплатить товары и услуги

Сберсбой: пользователи не могут зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перевести деньги или оплатить товары и услугиКлиенты Сбербанка сейчас могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильное приложение, банк работает над исправлением ситуации.
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