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Живая Кубань

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Сберсбой: пользователи не могут зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перевести деньги или оплатить товары и услуги

Сберсбой: пользователи не могут зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перевести деньги или оплатить товары и услуги

Сберсбой: пользователи не могут зайти в приложение Сбербанк Онлайн, перевести деньги или оплатить товары и услугиКлиенты Сбербанка сейчас могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильное приложение, банк работает над исправлением ситуации.

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