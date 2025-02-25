Депутат Гусев призвал проверить законность продажи товаров, скрывающих автономер

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову, в котором попросил проверить законность продажи устройств для сокрытия автомобильных номеров.
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