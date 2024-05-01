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Надаль о турнире в Риме: «Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10»

«Постараюсь сыграть в Риме. Это еще один особенный турнир. Кажется, я выиграл его 10 раз? Да, 10. Очень много эмоций.

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