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В Росстате оценили безработицу в июле на уровне 2,3%

Безработица в России в июле выросла до 2,3%. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росстат. При этом, общее число безработных в этом месяце оценивается в 1 млн 729 тысяч человек.

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