Самая скандальная кинохроника в СССР: как Андрей Жданов на похоронах нес собственный гроб

Главный идеолог СССР Андрей Жданов скончался в 1948 году в доме отдыха. Так как его считали ближайшим соратником Иосифа Сталина, то и похороны прошли на высшем уровне – в соответствии со всеми требованиями к проводам в последний путь видных советских государственных деятелей.