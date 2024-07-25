Самая скандальная кинохроника в СССР: как Андрей Жданов на похоронах нес собственный гроб

Главный идеолог СССР Андрей Жданов скончался в 1948 году в доме отдыха. Так как его считали ближайшим соратником Иосифа Сталина, то и похороны прошли на высшем уровне – в соответствии со всеми требованиями к проводам в последний путь видных советских государственных деятелей.
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