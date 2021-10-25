Вино в России смогут продавать на специализированных ярмарках

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала изменения, предложенные кабмином для внесения в инициативу Минпромторга относительно предоставления возможности продавать винодельческую продукцию на специализированных ярмарках.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности согласовала изменения, предложенные кабмином для внесения в инициативу Минпромторга относительно предоставления возможности продавать винодельческую продукцию на специализированных ярмарках.
Свежие комментарии