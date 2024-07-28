«Ланцеты» ВДВ сожгли гаубицу М-777 и склад боеприпасов ВСУ

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава группировки «Днепр» применили барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения бронетехники ВСУ и складов с боеприпасами на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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