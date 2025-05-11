Фон дер Ляйен сбежала с митинга в Люксембурге, где пели «День Победы»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала 9 мая в центре Люксембурга на акцию памяти, организованную партией Mir d’Vollek, участники которой пели песню "День Победы", сообщила политсила в Telegram-канале.
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