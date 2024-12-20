WP: в ЕС считают невозможной отправку миротворцев на Украину под флагом НАТО

Источники WP пояснили, что участвовавшая в обсуждениях группа европейских стран может направить свои силы, чтобы они помогли поддерживать прекращение огня или играли роль «сдерживающего фактора» для России в дальнейшем.
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