Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на 11 мая 2024 года — в нашем материале.
Донбасс этим летом будет освобожден полностью, карта боевых действий
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Цели одни и те же это уничтожить нацистский режим как в Германии, так и на Украине тем более их использует запад и США для своей цели мирового господства и доминирования. Можно назвать это как угодно и даже так, с целью ускорить планирование Единого международного правительства, в настоящее время известного как Новый международный порядок и не надо выдумывать и фантазировать. 🤣😂
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9 час.
людмила
Что вы сравниваете?! Сколько республик боролись с фашистами тогда? А сейчас одна Россия против альянса. И побеждает и победит. Нечего скулить и ерничать из-под забора
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4 час.
людмила
Ешкин кот!! Почему вы до сих пор в запасе?
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4 час.
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