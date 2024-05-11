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Закон и Порядок

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Донбасс этим летом будет освобожден полностью, карта боевых действий

Донбасс этим летом будет освобожден полностью, карта боевых действий

Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на   11 мая 2024 года — в нашем материале.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Цели одни и те же это уничтожить нацистский режим как в Германии, так и на Украине тем более их использует запад и  США для своей цели мирового господства и доминирования. Можно назвать это как угодно и даже так, с целью ускорить планирование Единого международного правительства, в настоящее время известного как Новый международный порядок и не надо выдумывать и фантазировать. 🤣😂
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9 час.
людмила
Что вы сравниваете?! Сколько республик боролись с фашистами тогда? А сейчас одна Россия против альянса. И побеждает и победит. Нечего скулить и ерничать из-под забора
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4 час.
людмила
Ешкин кот!! Почему вы до сих пор в запасе?
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4 час.

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