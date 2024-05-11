Донбасс этим летом будет освобожден полностью, карта боевых действий

ч

чвсатпкьл

Цели одни и те же это уничтожить нацистский режим как в Германии, так и на Украине тем более их использует запад и США для своей цели мирового господства и доминирования. Можно назвать это как угодно и даже так, с целью ускорить планирование Единого международного правительства, в настоящее время известного как Новый международный порядок и не надо выдумывать и фантазировать. 🤣😂