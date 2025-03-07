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Одиннадцати жительницам Могилевщины вручили орден Матери.

Одиннадцати жительницам Могилевщины вручили орден Матери.

Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся сегодня во Дворце культуры области. В адрес тридцати прекрасных представительниц различных сфер и профессий Могилевщины звучали в этот день слова поздравлений.

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