Одиннадцати жительницам Могилевщины вручили орден Матери.

Торжественный прием, посвященный Дню женщин, состоялся сегодня во Дворце культуры области. В адрес тридцати прекрасных представительниц различных сфер и профессий Могилевщины звучали в этот день слова поздравлений.
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